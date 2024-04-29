Правительство Португалии заявило, что не планирует платить репарации за колониальное прошлое страны и ее активное участие в работорговле. Дискуссия об истории разгорелась в Португалии после того, как президент страны Марселу Ребелу де Соуза предложил властям заплатить за преступления прошлого, передает Би-Би-Си.

Ребелу де Соуза упомянул о необходимости таких компенсаций на прошлой неделе, во время разговора с журналистами иностранных СМИ. Его спросили, полагаются ли репарации потомкам людей, которых португальцы когда-то вывезли из Африки, в основном в Бразилию, и использовали в качестве рабов на плантациях.

Отвечая на этот вопрос, президент прямо не говорил о рабстве, но сказал, что Португалия должна «полностью признать ответственность» за преступления прошлого, в том числе за массовые убийства и грабежи во время колонизации. При этом Ребелу де Соуза заметил, что его страна могла бы «за это заплатить».

Позже он объяснил, что, по его мнению, Португалия может компенсировать колониальные преступления путем прощения долгов и выделения помощи на развитие пострадавших государств. По словам Ребелу де Соузы, таким образом Португалия способна избежать судьбы «других стран, которые… потеряли способность к диалогу и пониманию со своими бывшими колониями».

В ответ правоцентристское правительство страны (где доминирует партия, лидером которой в прошлом был президент), заявило, что подобных планов у него нет и в вопросе репараций оно «следует той же линии», что его предшественники. «Для каких-либо конкретных действий по этому вопросу не было и нет никаких процессов или программ», — отметили в кабинете.

При этом крайне правая партия Chega (которая на недавних парламентских выборах вчетверо увеличила число своих депутатов) намерена призвать парламент принять специальную резолюцию с осуждением слов президента. По мнению этой политической силы, эти заявления «без сомнения являются предательством португальского народа и его истории».

До этого министр расового равенства Бразилии Аниэль Франку потребовала от Португалии «конкретных действий» в подтверждение слов президента.

Но 25 апреля, во время празднования 50-летия военного переворота в Португалии, известного как «революция гвоздик», Ребелу де Соуза ничего не говорил о возможных репарациях.

При этом в церемонии принимали участие президенты стран, которые в прошлом были колониями Португалии и смогли получить независимость после окончания диктатуры. В своих выступлениях они говорили о революции как о символе свободы, но ни один из них о репарациях не упомянул.

Как передают корреспонденты Би-би-си в Португалии, министр культуры в предыдущем социалистическом правительстве страны предлагал вернуть вывезенные из колоний ценности. Эту идею в прошлом поддерживал и нынешний глава Министерства культуры, который также работал директором Национального музея, где хранятся многие предметы, привезенные колонизаторами.