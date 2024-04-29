Знаменитого французского актера Жерара Депардье, который ранее попал в секс-скандал, взяли под стражу в Париже 29 апреля. Его обвиняют в сексуальном насилии.

Как пишет издание BFMTV, сегодня актера вызвали на допрос в полицию, после чего его задержали, передает УНИАН. В сексуальных домогательствах Жерара обвиняют две женщины.

По словам одной из пострадавших, инцидент произошел 10 лет назад, в 2014 году во время съемок фильма "Маг и сиамцы". Она говорит, что Депардье, сидя в коридоре, крепко схватил ее за ноги и "зажал ее между бедрами". Затем актер начал касаться интимных мест женщины. Он также предлагал ей интим.

Женщина рассказала, что ее спасли участники съемочной площадки, которые были очевидцами инцидента. Актер был вынужден попросить прощения, но до конца съемок фильма он словесно оскорблял женщину.

Еще одна подобная ситуация произошла в 2021 году, также во время съемок киноленты. Женщина поделилась, что на подготовке к съемкам "Зеленые ставни" Депардье "касался ягодиц и говорил нецензурные комментарии". Позже 75-летний актер продолжал прикасаться к интимным местам заявительницы и высказывать сексуальные предложения. Но сам Жерар опровергает эти слова и отвергает все обвинения в свою сторону.

Другие обвинения Жерара Депардье в секс-насилии

В прошлом году на телеканале France 2 презентовали документальный фильм "Дополнительное расследование". В нем снялись четыре женщины, которые рассказали о неоднократных сексуальных домогательствах звезды французского кино.

В дополнение, в декабре 2023 года известная французская актриса Элен Даррас заявила, что на съемочной площадке фильма "Диско" в 2007 году Жерар приставал и к ней. Актриса обвинила Депардье в сексуальном насилии.

Ранее 13 женщин обвинили актера в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Однако заявления в полицию написали только трое из них. Одна из женщин рассказала, что Депардье склонял ее к сексуальной близости. Такое поведение звезды, по ее словам, продолжалось с 2004 года.

В октябре прошлого года Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, где опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что "устал слышать ложную информацию о себе".