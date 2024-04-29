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Украина подала 4 апреля 2024 года заявление в Совет Европы о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Как передает Корреспондент, об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Совета Европы.
Военное руководство Украины вправе ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства, говорится в документе.
"Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", - отмечается в документе.
Украина на время военного положения прекратит придерживаться следующих положений Конвенции:
- неприкосновенность жилья;
- тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;
- невмешательство в личную и семейную жизнь;
- свобода передвижения и свободный выбор места жительства;
- право на свободу мысли и слова;
- свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;
- право на проведение собраний, митингов и забастовок;
- право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.
На период военного положения могут осуществляться следующие правовые меры:
- принудительно отчуждать имущество для нужд государства,
- вводить комендантский час,
- устанавливать особый режим въезда и выезда,
- вводить запрет на мирные собрания и митинги.
- Кроме того, разрешено проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.
В Украине может устанавливаться запрет или ограничение выбора места нахождения или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, он уже подписан президентом и опубликован. Новый закон заработает с 18 мая.
Впоследствии стало известно, что консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.