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Сьогодні, 18:00

Україна тимчасово відступить від Євроконвенції про захист прав людини

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Украина подала 4 апреля 2024 года заявление в Совет Европы о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Как передает Корреспондент, об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Совета Европы.
 
Военное руководство Украины вправе ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства, говорится в документе.
 
"Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", - отмечается в документе.
 
Украина на время военного положения прекратит придерживаться следующих положений Конвенции:
 
  • неприкосновенность жилья;
  • тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;
  • невмешательство в личную и семейную жизнь;
  • свобода передвижения и свободный выбор места жительства;
  • право на свободу мысли и слова;
  • свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;
  • право на проведение собраний, митингов и забастовок;
  • право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.
На период военного положения могут осуществляться следующие правовые меры:
  • принудительно отчуждать имущество для нужд государства,
  • вводить комендантский час,
  • устанавливать особый режим въезда и выезда,
  • вводить запрет на мирные собрания и митинги.
  • Кроме того, разрешено проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.
В Украине может устанавливаться запрет или ограничение выбора места нахождения или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации, он уже подписан президентом и опубликован. Новый закон заработает с 18 мая.
Впоследствии стало известно, что консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



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