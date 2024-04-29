Украина подала 4 апреля 2024 года заявление в Совет Европы о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Как передает Корреспондент , об этом свидетельствует документ , опубликованный на сайте Совета Европы.

Военное руководство Украины вправе ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства, говорится в документе.

"Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", - отмечается в документе.

Украина на время военного положения прекратит придерживаться следующих положений Конвенции:

неприкосновенность жилья;

тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;

невмешательство в личную и семейную жизнь;

свобода передвижения и свободный выбор места жительства;

право на свободу мысли и слова;

свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;

право на проведение собраний, митингов и забастовок;

право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.

На период военного положения могут осуществляться следующие правовые меры:

принудительно отчуждать имущество для нужд государства,

вводить комендантский час,

устанавливать особый режим въезда и выезда,

вводить запрет на мирные собрания и митинги.

Кроме того, разрешено проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

В Украине может устанавливаться запрет или ограничение выбора места нахождения или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.

, он уже подписан президентом и опубликован. Новый закон заработает с 18 мая. Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации , он уже подписан президентом и опубликован. Новый закон заработает с 18 мая.