Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало цифровое лицо с использованием технологий искусственного интеллекта, официально комментирующего консульскую информацию для медиа.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Отмечается, что представитель МИД по консульским вопросам Виктория создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте МИД и выступить в качестве прототипа. Команда проекта сняла и оцифровала ее.
Комментарии Виктории ИИ будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.
Он также подчеркнул, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИДа — это не прихоть, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы добиваться необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.
Кроме того, МИД предусмотрел несколько уровней защиты ИИ от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД.
"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилию — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за границей, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", — заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория ИИ в своем приветственном видеообращении .
Новую инициативу МИД уже успел подвергнуть критике народный депутат Алексей Гончаренко.
По информации издания «Forbes Ukraine», ИИ-аватар могла бы стоить 5-10 тыс. долларов, однако ее создание спонсировали партнеры на добровольных началах.