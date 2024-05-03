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Сьогодні, 16:00

В Одесі на Великдень комендантську годину не скасують

Категорія: Новини / Політика

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На Пасху на территории Одессы продолжит действовать комендантский час. А все пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Об этом говорили на прошедшем в мэрии рабочем совещании. В нем приняли участие представители духовенства и органов правопорядка, главы районных администраций, городские службы. Информацию о начале богослужений можно найти на официальных порталах религиозных общин. Мэрия также призывает всех жителей Одессы соблюдать режим военного положения и быть бдительными, в случае воздушной тревоги – сразу направляться в ближайшее укрытие.




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