Десятки тысяч призывного возраста находятся в странах Европейского союза, а они должны быть в Вооруженных силах Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Мнение пенсионера -дело такое... однако он его высказывает как некий сигнал от неких сил в США.
Ходжес убежден, что правительство Украины должно лучше работать.
Генерал подчеркнул, что люди должны быть уверены, что если что-то с ними случится, то власти позаботятся о семье, а мы уже научены "заботой" украинских властей.
Предыстория
В Украине введен запрет на выдачу паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей, начиная с 23 апреля также ограничено предоставление консульских услуг за пределами страны.
Эти меры связаны с предстоящим вступлением в силу нового закона о мобилизации. По данным правительства, консульские услуги будут возобновлены 18 мая в соответствии с новыми положениями закона.
Польша рассмотрела возможность оказания помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Тем не менее, Министерство внутренних дел Польши заявило о предоставлении временной защиты украинским беженцам, не имеющим паспортов.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил ожидание инициативы от Украины по этому вопросу. В то же время посол Украины Василий Зварич подтвердил, что официального запроса к Польше о возвращении украинских мужчин призывного возраста пока не было отправлено.
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