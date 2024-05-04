В Патрульной полиции говорят, что в Украине фиксируется беспрецедентно большое количество дорожно-транспортных происшествий из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Источник: первый замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд ... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем снова беспрецедентную статистику - уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.

Это одно из самых серьезных нарушений админкодекса... Ответственность серьезная. Суды принимают решения и о лишении права вождения, и о взыскании высоких штрафов".

Детали: По словам Билошицкого, в этом году зафиксировано больше случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии, чем было за этот же период прошлого года.

Говоря о причинах учащения случаев вождения в нетрезвом состоянии, заместитель руководителя патрульных сказал: "На самом деле есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И обстановка в целом (в стране), и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения".

Также Билошицкий напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы так называемых пунктов трезвости, то есть внезапной остановки автомобиля для проверки водителя на опьянение.