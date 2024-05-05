В Страстную субботу, 4 апреля, в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Он является символом света Воскресения Иисуса Христа. Церемония восхождения огня присуща православной ветви христианства, она проходит ежегодно в канун Пасхи.

Местом восхождения благодатного огня является Кувуклия Храба Гроба Господня – мраморная пещера, где за поверьями похоронили Иисуса Христа. В страстную субботу – за день до Пасхи – патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые в одни только подрясники заходят в Кувуклию. Минимум наряда на них не случайность, а способ показать, что в пещеру невозможно пронести спички или зажигалку. Через некоторое время патриарх выходит из Кувуклии уже с зажженными свечами. Вынос огня в Иерусалим считают свидетельством выхода из Гроба «Мира истинного».

Согласно библейским преданиям, благодатный огонь впервые сошел к апостолу Петру. Тот услышал о воскресении Иисуса Христа и отправился в пещеру, где должно было лежать тело его учителя. Там апостол Петр и увидел яркий свет, сверкавший по всей пещере.