 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 02:52

В Одесі зустріли Благодатний вогонь

Категорія: Новини / Таїнство віри


У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В Страстную субботу, 4 апреля, в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Он является символом света Воскресения Иисуса Христа. Церемония восхождения огня присуща православной ветви христианства, она проходит ежегодно в канун Пасхи.

Местом восхождения благодатного огня является Кувуклия Храба Гроба Господня – мраморная пещера, где за поверьями похоронили Иисуса Христа. В страстную субботу – за день до Пасхи – патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви, одетые в одни только подрясники заходят в Кувуклию. Минимум наряда на них не случайность, а способ показать, что в пещеру невозможно пронести спички или зажигалку. Через некоторое время патриарх выходит из Кувуклии уже с зажженными свечами. Вынос огня в Иерусалим считают свидетельством выхода из Гроба «Мира истинного».

Согласно библейским преданиям, благодатный огонь впервые сошел к апостолу Петру. Тот услышал о воскресении Иисуса Христа и отправился в пещеру, где должно было лежать тело его учителя. Там апостол Петр и увидел яркий свет, сверкавший по всей пещере.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 