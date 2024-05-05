В Подольском районе историк, член ОО «Краеведы Одесской области» Сергей Жосан нашел «Флоранское сокровище».



Это серебряные монеты времен Крымского ханства. Находку обнаружили 22 апреля в овраге возле села Флора Окнянского поселкового совета объединенного территориального совета.

Об этом сообщает ОО «Краеведы Одесской области».

Отмечается, что клад состоит из 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во время правления хана Менгли Гирея І.

Историк Сергей Жосан рассказал:

Скорее всего, клад был спрятан во время подольских набегов крымских татар. Сокровище лежало в горшке, на глубине 40 см. Сверху было прикрыто известняковой плиткой природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20×5 см. Яр, в котором было найдено сокровище, впадает в реку Ягорлык.

Сейчас находка проходит детальное изучение и описание, после чего ее планируют передать в Подольский городской краеведческий музей в Одесской области.