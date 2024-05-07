Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО (Управление государственной охраны, -ред.), которые "сливали" секретную информацию Российской Федерации", - рассказывает СБУ.

Одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей плана по ликвидации среди военнослужащих, приближенных к охране Зеленского. Исполнители должны были взять верховного главнокомандующего в заложники, а затем убить.

Также враг планировал ликвидировать:

главу СБУ Василия Малюка;

руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова;

других высокопоставленных чиновников.

Как планировали ликвидировать Буданова

Например, враг планировал ликвидировать Буданова перед Пасхой.

План заключался в том, чтобы завербованный агент наблюдал за перемещением лица под охраной и передавал необходимую информацию. После этого по координатам дома, где находился человек, планировалось нанести ракетный удар.

"Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов", - добавляет СБУ.

Задержание полковников УГО

Вооружение для вражеского агента обеспечил полковник УГО, который привез в Киев:

FPV-дроны;

заряды для РПГ-7;

противопехотные мины МОН-90.

СБУ фиксировала поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины. В частности фиксировались разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Оба были задержаны.

По информации источников РБК-Украина в спецслужбах, задержанного зовут Андрей Гук, он является начальником одного из департаментов Управления госохраны. Гука подозревают в сборе и передаче информации относительно охраняемых лиц.

Ход операции лично контролировал Малюк

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, о спецоперации знал ограниченный круг лиц. В частности ее ход он контролировал лично. Теракт, по его словам, должен был стать "подарком" диктатору Владимиру Путину к инаугурации. Впрочем, единственное, что получил последний - провал российской спецслужбы.

Кто готовил теракт

Как отмечает СБУ, ФСБ России в очередной раз подтвердило статус террористической организации. Организацию теракта курировали сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы. Речь идет о:

Максиме Мишустине;

Дмитрии Перлине;

Алексее Корневе.

СБУ добавляет, что Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы до полномасштабного вторжения России. Перед этим ими "занимался" Корнев.

"Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов", - добавляет СБУ.

У злоумышленников были проведены обыски, во время которых обнаружили и изъяли соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

Что грозит злоумышленникам

Задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - приготовление к террористическому акту.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Не первая попытка

Стоит напомнить, что только недавно спецслужбы Украины и Польши задержали агента России, который помогал врагу подготовиться к возможному покушению на верховного главнокомандующего. Задачей поляка был сбор информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, а также передача данных стране-террористу.

После задержания поляку объявили о подозрении в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы".

Также в прошлом году был задержан агент России, которая готовила обстрел Николаевской области во время визита Зеленского.