1:28 - Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил утреню с чтением 12-ти Страстных Евангелий в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Главное содержание утрени Великой Пятницы (обычно совершающейся накануне вечером) составляет чтение 12-ти Евангелий – избранных глав из всех евангелистов. В этих Евангелиях подробно рассказывается о последних часах земной жизни Спасителя.

3:37 - 3-го мая Высокопреосвященнейший митрополит Агафангел возглавил вечернее богослужение с чином выноса Плащаницы в Успенском кафедральном соборе. На великой вечерне, которая относится к Великой Субботе и совершается обычно около того времени, когда Спаситель умер на Кресте - в 14-15 часов - упоминается снятие с Креста пречистого Тела Иисуса Христа и Его погребение.

5:13 - В Великую Пятницу митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Свято-Троицкий собор и Свято-Ильинский мужской монастырь, где благословил паству Христову и приложился к Плащанице Господа нашего Иисуса Христа. Владыка митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом и отметил, что Господь спас нас от смерти, отдав свою жизнь, а нам нужно делать все возможное, чтобы очистить свое сердце от греха.

5:53 - В Синаксаре говорится: «Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя». В Великий Четверг упоминается установление Святой Евхаристии на Тайной Вечере Господа Иисуса Христа с апостолами. В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре 2-го мая ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

7:16 - В четверг Страстной седмицы, когда вспоминается Тайная вечеря, православные причащаются Святых Христовых Таин. В Измаильском благочинии клирики посетили паллиативное отделение Измаильской центральной городской больницы и Измаильский территориальный центр социальных услуг для исповеди и Причастия Святых Христовых Таин пожилых людей и жителей с ограниченными жизненными возможностями.

8:12 - На Страстной неделе в обителях Одесской епархии было выпечено несколько тысяч пасхальных куличей к празднику. В Свято-Покровском скиту в селе Мариновка монахи по старинному монастырскому рецепту, в сопровождении молитвы, на дровяной печи выпекли большие ароматные куличи, символизирующие Воскресение Христа. Также сестры Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря во главе с игуменией Серафимой выпекли 20 000 пасок для беженцев, военнослужащих и нуждающихся сограждан.

9:45 - Христос Воскрес! Вновь Пасха Христова пришла в наши храмы и жилища, в наши города и веси, в наши приходские общины и монашеские обители, в наши души и сердца и озарила нас Светом невечерним, Светом Царства Божия, Светом ликующей пасхальной радости. Искупительная Жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его Светлое Воскресение принесли человечеству невиданную прежде свободу — свободу от греха и погибели. Но обретает эту свободу только тот, кто вверяет себя Христу Спасителю, принимает Его как «путь и истину и жизнь» (Ин. 14, 6), по слову Евангелия: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31-32). Истина эта — Воскресший Господь наш Иисус Христос, разрушивший крепость ада и смерти, дарующий нам свободу избрать Жизнь Вечную. Будем же вместе со Святой Матерью Церковью воспевать победу Спасителя над смертью, будем ликовать, радуясь дарованному искуплению, постараемся разделить наше торжество с теми, кто еще пребывает в рабстве греху, дабы и их привести к освобождению во Христе и к Жизни Вечной. Везде — и в храме, и дома, и там, где мы совершаем наш трудовой подвиг, — повсюду, куда Господь нас направляет, мы должны быть свидетелями Христа Распятого и Воскресшего, просвещать мир светом духовной радости, разума, мира, свободы. В этом наше посланничество миру, где еще много страданий, безверия, вражды, несправедливости, порока и неправды. Будем же побеждать их Светом Христовым и силой Его благодати! Исполним апостольский завет: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). И будем помнить всегда, что сказал Господь Своим ученикам, являясь им по Воскресении: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 19-20).