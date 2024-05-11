Щелин. Прайс Си и треуголка Макрона. Искушение нацизмом

00:00 Клин Китая 2:05 Обстоятельства непреодолимой силы 3:27 Цена для Европы неподъемная 5:56 Амбиции Орбана 8:10 Интересы в Сербии 9:42 Визит-заявление 10:45 Макрон новый Наполеон 14:10 Страх последнего шага 15:53 Стратегическая двусмысленность 17:32 Игроков гораздо БОЛЬШЕ 18:18 Заморозка России не интересна 20:04 Уступки не устраивают 21:30 Всплеск ЭНТРОПИИ и серая зона 23:38 Война во Вьетнаме 27:20 Момент ИСТИНЫ 29:00 Катарсис заметят ВСЕ 29:53 Посол Залужный 31:14 Договоренности не про Украину 32:53 Что вместо ядерного удара? 36:05 Переключатель войны 37:35 Вскрытие Газы 39:50 Остановиться невозможно... 41:13 Вопрос Палестины 44:50 Мировая война 46:35 Жан-Пьер и нацизм 48:45 Технология войны: оружие нарративов 52:20 Власть важнее истины 54:45 Реакции на слова Мосейчук 57:20 Подопытные украинцы 59:23 Предел мобилизации 1:01:30 Знаки нацизма 1:04:15 Культ сверхчеловека 1:06:13 Путь Восточной Европы 1:08:12 Искушение нацизмом 1:09:50 Коммунизм в американских кампусах