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Более 26 миллионов рублей пропало со счетов Марфо-Мариинского монастыря в Москве
7 мая, после неудачной попытки войти в систему банка, сотрудницы монастыря не смогли связаться с главным бухгалтером и посетили её дом. Бухгалтер не дал войти в квартиру и переадресовал все вопросы к матушке-настоятельнице. На следующий день она перестала выходить на связь.
Финансовый директор узнал в банке, что бухгалтер перевела 26,4 миллиона рублей на разные счета в России, и только блокировка последних двух миллионов предотвратило полную потерю средств.