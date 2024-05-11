Фермеры и шахтеры, а также польские политики, вышли на акцию протеста против "зелёной" политики ЕС.

Активисты объединения независимых профсоюзов "Солидарность", в основном фермеры и шахтеры, провели в Варшаве акцию протеста против "Зеленого курса" ЕС. К митингу присоединились и политики, в том числе представители оппозиционной партии "Право и справедливость".

"Я бы сказала политикам в Брюсселе просто отозвать зеленую сделку, чтобы осталось право проголосовать по ней, чтобы у Польши было право вето, как и у других стран", — говорит участница протеста Веслава.

"Мы проведем сбор подписей для проведения общенационального референдума с требованием к политикам отказаться от нынешней европейской зеленой сделки по климату", — сообщил организатор протеста Доминик Колож, движение "Солидарность".

На акцию протеста пришли и кандидаты в депутаты Европарламента, от них вскоре может зависеть будущее "зеленой сделки".

"Необходимо отбросить то, что наносит вред, и подготовить новые решения, и это абсолютно не должно происходить за счет европейцев, за счет европейской экономики, которая становится все менее конкурентоспособной, поэтому бюрократам в Брюсселе пора спуститься с небес на землю и прислушаться к людям, и подготовить решения, которые служат, с одной стороны, Европейскому союзу, его целостности и развитию, но, прежде всего, людям"— говорит Беата Шидло, кандидат от партии "Право и справедливость".

Представители всех партий в Польше согласны с тем, что этот договор нуждается в изменениях, некоторые подчеркивают важность сохранения "зеленой" политики.

"К сожалению, есть группы, которые теряют от некоторых положений "Зеленой сделки", и поэтому важно, чтобы, хотя мы и стремимся защитить нашу окружающую среду, также заботится о тех группах, которые чувствуют себя отверженными, которые могут потерять от определенных изменений и которые сегодня протестуют", — говорит кандидат левых Ванда Новицка.

"Зеленая сделка", несомненно, стала одной из главных тем европейских выборов, а значит, и одним из главных факторов, влияющих на то, как проголосует огромное количество поляков в июне", — передает из Варшавы корреспондент Euronews Магдалена Ходовник.



