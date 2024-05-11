“Да, это просто феерическая история. Типа если мы на третьем году войны объявим войну, это что-то сразу урегулирует, или как-то сможет объяснить обществу. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте — это тоже как бы что-то изменило бы. Юристы, которые специализируются на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и все понимают, что это ничего не меняет, объявляй не объявляй — у нас идет война, и все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем”, — пояснил Малюська.