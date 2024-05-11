 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 20:00

В уряді пояснили, чому в Україні не запроваджують стан війни

Категорія: Новини / Правовий лікнеп

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Объявление войны России никак не поможет Украине, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC. Об этом передаёт агентство УНИАН.

“Да, это просто феерическая история. Типа если мы на третьем году войны объявим войну, это что-то сразу урегулирует, или как-то сможет объяснить обществу. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте — это тоже как бы что-то изменило бы. Юристы, которые специализируются на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и все понимают, что это ничего не меняет, объявляй не объявляй — у нас идет война, и все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем”, — пояснил Малюська.

По его словам, объявление войны не только не имеет никакого смысла, но и еще и может сделать для Украины хуже.

“Отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны. Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну — это преступление агрессии. Если ты защищаешься — тебе не надо ничего объявлять. Ты защищаешься — само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются”, — сказал Малюська.





Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 