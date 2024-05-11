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Объявление войны России никак не поможет Украине, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC. Об этом передаёт агентство УНИАН.
“Да, это просто феерическая история. Типа если мы на третьем году войны объявим войну, это что-то сразу урегулирует, или как-то сможет объяснить обществу. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте — это тоже как бы что-то изменило бы. Юристы, которые специализируются на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и все понимают, что это ничего не меняет, объявляй не объявляй — у нас идет война, и все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем”, — пояснил Малюська.
По его словам, объявление войны не только не имеет никакого смысла, но и еще и может сделать для Украины хуже.
“Отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны. Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну — это преступление агрессии. Если ты защищаешься — тебе не надо ничего объявлять. Ты защищаешься — само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются”, — сказал Малюська.