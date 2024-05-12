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Минобороны обнародовало ролик об украинских военных, который является почти точной копией ролика из США.
Источник: "Детектор Медиа", журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева
Детали: По данным издания, его снимала компания жены Кирилла Тимошенко, бывшего заместителя главы ОП и действующего советника министра обороны.
Название компании Алены Тимошенко - Good Media. Сам Тимошенко занимается информационной политикой и коммуникациями в Минобороны.
Хронометраж роликов тоже практически одинаковый - совпадает даже хронология.