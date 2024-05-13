С начала мая в Украине происходит пересмотр условий предоставления жилищных субсидий. Большинству получателей субсидий продолжат предоставлять их автоматически, однако некоторым категориям необходимо будет повторно обратиться за получением этой поддержки. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, передает Фокус.
Среди таких категорий находятся домохозяйства, в которых проживают люди с доходами ниже минимальной зарплаты или те, кто не платит единый социальный взнос. Одним из условий для получения жилищной субсидии является наличие дохода у трудоспособного члена семьи не менее минимальной зарплаты, а также уплата единого социального взноса (ЕСВ).
Также стоит добавить, что если человек остался без работы во время действия военного положения и зарегистрировался как безработный в службе занятости, то субсидия предоставляется, учитывая размер пособия по безработице, без учета предыдущей зарплаты. Также следует отметить, что если человек потерял работу, но продолжал самостоятельно уплачивать единый социальный взнос не менее минимального размера, то он имеет право на получение субсидии.