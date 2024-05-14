Центр экономических и политических исследований (CEPR) подготовил исследование о дополнительных сборах, взимаемых МВФ с должников. В 2020-2023 г. страны-должники выплатили фонду около 6,4 млрд долларов дополнительных сборов. В ближайшие пять лет МВФ планирует получить еще 9,8 млрд дополнительных сборов — половину суммы должна будет заплатить Аргентина. Страна с 2024 по 2028 г. выплатит 4,9 млрд только дополнительных сборов плюс проценты за использование долга и комиссии.

Дополнительные сборы — это сборы, взимаемые Международным валютным фондом с кредитов странам, чей непогашенный долг превышает определенные временные или финансовые пороговые значения. Комиссии добавляют два-три процентных пункта к ставкам по кредитам сверх обычных процентных ставок и комиссий за услуги. «В течение многих лет эти надбавки применялись непрозрачным образом: МВФ не опубликовал информацию о том, какие страны их платили и в каком размере», — говорится в отчете CEPR. Оценка производилась сторонними организациями.

Аргентина, Украина, Египет, Барбадос и Пакистан, платят больше всего дополнительных сборов — 90% в совокупности. Дополнительные сборы являются крупнейшим источником доходов МВФ, образуя 50% от общего объема доходов по итогам 2023 г. Количество стран, платящих эти надбавки, за последние четыре года увеличилось более чем вдвое.

Критики такой политики утверждают, что дополнительные сборы не ускоряют погашение долгов, а загоняют страны с проблемными экономиками в еще более глубокую долговую яму и серьезно увеличивают глобальное неравенство. МВФ описывает комиссии как важную часть своей финансовой модели, призванную препятствовать заимствованию слишком больших объемов или слишком долгому сроку погашения. Сборы существуют уже много лет, но более высокие глобальные процентные ставки, особенно ФРС и ЕЦБ означают, что общая ставка по некоторым кредитам МВФ сейчас превышает 8%, отмечает Bloomberg.

В середине апреля МВФ опубликовал заявление, в котором говорится, что некоторые члены его совета директоров готовы пересмотреть политику в отношении надбавок.

Аргентина — страна-рекордсменка по размеру долга МВФ. Правительство хотело бы получить еще 15 млрд — на проведение структурных реформ.