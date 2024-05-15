



Интервью с @olegsoskin00:00 Надо читать Гоголя! 2:53 Кулеба и Зеленская в Сербии 5:00 Сценарий от Блинкена 7:05 Территории СДАЮТ 7:50 При Залужном этого бы не было 12:30 Плоды настойчивости верхушки 13:36 Вина США 14:35 Обман Лондона 17:00 Украина потеряла ВСЕ. Заявление Столтенберга 18:40 Два сценария в Украине 19:20 Тайные ордена и подданства 23:35 Орден МЕЧА и ОРАЛА 25:50 Несколько сценариев Блинкена 27:03 Прямолинейный Буданов 28:45 За кого воевать? 29:45 У Зеленского ДРУГАЯ цель 33:13 Порошенко в Германии 35:11 Костыль ТЦК 39:20 Сила противодействия 44:15 Момент ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 45:50 Украина уже неинтересна 47:35 Смысл ГИБНУТЬ? 48:08 Запад НАПУГАН 48:25 Перестановки Путина 53:20 Слишком ДОЛГАЯ война 55:00 Экономист-кибернетик Белоусов 57:44 Украину загонят в каменный век 59:50 ТЯО по туннелям на Закарпатье 1:01:44 Недоумки против хищников 1:06:15 Россия не хочет воевать с Украиной 1:09:18 Проблемы в РФ 1:11:45 Буданов сказал ПРАВДУ 1:13:45 Гаранты под Заморозку