В пресс-службе полиции пояснили, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию об избиении 19-летней жительницы Одессы, военным ТЦК и СП. В ходе проверки данной информации было установлено:

что 12 мая вечером на спецлинию «102» поступило сообщение от таксиста о том, что на улице Гаванной четверо граждан напали на него и применили газовый баллончик раздражающего действия. На вызов мужчины выехал экипаж патрульной полиции. Компанию молодых людей, в которую входила девушка и трое мужчин, с места происшествия были приглашены в территориальное подразделение полиции. Водитель сообщил, что молодые люди напали на него за то, что отказал им в поездке, поскольку они были с алкоголем и в состоянии опьянения. В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконное стекло на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала. В отношении нее были составлены несколько протоколов по ст. 173 и 185 КУоАП (мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), а также протокол об админзадержании.

После составления административных материалов и взятия объяснений правонарушители были отпущены.

А на следующий день в полицию поступило сообщение, что на улице Греческой ночью девушку избили работники ТЦК и СП. По информации медиков, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговю травму и ушиб грудной клетки.

Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется, сообщили в полиции.

Вечером 13 мая на улице Греческой на 19-летнюю девушку напал мужчина в военной форме, перед этим представившись работником местного территориального центра комплектования. Он избил ее костылем, в результате чего девушка получила многочисленные травмы.

Видео с нападением и рассказ с подробностями конфликта девушка опубликовала у себя в соцсетях.

По ее словам, она с тремя парнями пришла в полицию писать заявление на таксиста, который залил им лицо перечным баллоном. Тогда в участок вошел военный с костылями и представился сотрудником ТЦК. Когда молодые люди написали заявление, их в течение двух часов не выпускали из помещения. Затем двум 19-летним ребятам разрешили уйти. Третьего отпускать отказались, и девушка решила поехать вместе с парнем, на что работники военкомата согласились.

Однако после того, как парня посадили в авто, девушку не пустили в машину. Она стала снимать происходящее. В этот момент к ней подбежал мужчина в военной форме и избил ее костылем. Как утверждает пострадавшая, у нее два рассечения на голове, многочисленные синяки по всему телу и ушиб правой мышцы плеча. Девушка сняла побои в местной больнице.

В Одесском ТЦК заявили, что начали служебную проверку по этому инциденту. Там отмечают, что в случае доказывания вины их работников, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. И добавили, что осуждают любые проявления насилия и сотрудничают с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств.





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