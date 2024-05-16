Дефицит энергии в энергосистеме, вызванный последними массовыми атаками со стороны России, ожидается на протяжении двух лет и станет обычной ситуацией для энергосистемы.
Такой прогноз озвучил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики во время брифинга в медиацентре "Укринформа".
Эксперт отметил, что высоковольтные сети передачи электроэнергии сейчас находятся в гораздо лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому он утверждает, что угрозы от сетей передачи энергии на долгую перспективу меньше, чем от производства электроэнергии.
Однако, по его словам, даже в случае возобновления энергоблоков, поврежденных при атаках со стороны России, дефицит мощности будет оставаться.
Нынешние ограничения могут продолжаться до августа
Как рассказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, отключения потребителей, начавшихся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября, а в зимний период дефицит в энергосистеме будет актуален даже при высоких температурах.
Он пояснил, что в течение этого периода атомные электростанции завершат активную фазу ремонтов, а также в энергосистеме остается значительное количество солнечной генерации. Нагрузка на энергосистему также уменьшится из-за теплой, но не слишком жаркой погоды.
Он также пояснил, что со снижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы, что привело к дефициту в энергосистеме даже при активном импорте электроэнергии.
"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", - сказал советник премьера.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что энергетическая ситуация в стране чрезвычайно сложна.
Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.