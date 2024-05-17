В Украине с начала полномасштабной войны без родителей остались более 13 тысяч детей. Что делают для того, чтобы упростить их путь в новые семьи?

Усыновителям дают отсрочку от мобилизации

Около 4 тыс. детей в Украине ежегодно остаются без родительской опеки. Во время полномасштабной войны эта проблема приобрела особое значение. К началу 2024 года в стране насчитывалось 64,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В интернатах живут около 5 тыс. таких детей, более 45 тыс. сирот находятся на попечении своих родственников, а 14,3 тыс. - в приемных семьях.

Среди всех этих детей почти 15 тыс. могут быть усыновлены. Чтобы дать им больше шансов получить новых родителей, государство во всех случаях их интерес ставит превыше всего. Например, когда готовили к рассмотрению в парламенте новый закон о мобилизации, вставал вопрос, не будут ли недобросовестные украинцы массово усыновлять детей-сирот для получения отсрочки от мобилизации.

"Мы думали, оставлять ли эту норму, и решили, что да. Потому что здесь балансирует интерес ребенка и интерес государства. Ребенок уже терял родственников, уже проживал боль потери, и этому ребенку дали шанс получить новую семью",- сказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Так она объяснила, почему отсрочка военнообязанных от мобилизации при усыновлении даже одного ребенка, которая действовала раньше, не была отменена в новом законе.

Министр добавила, что в Украине ежегодно усыновляют не более 1 тыс. детей те, кто мог бы быть мобилизованным. Поэтому ради столь небольшого количества людей, которые могли бы пополнить ряды ВСУ, рисковать интересами детей-сирот законодатели не стали.

"Тем более что процесс усыновления длительный, и сильно рассчитывать, что ты получишь отсрочку с помощью усыновления, не стоит. Поэтому, я не думаю, что такой лазейкой воспользуются какие-то недобропорядочные люди",- отметила она.

Онлайн-платформа с подсказками

Чтобы упростить путь усыновителей и опекунов к своим будущим детям, начала функционировать Единая государственная онлайн-платформа об усыновлении и семейном воспитании детей "Украина для каждого ребенка" (https://dity.gov.ua).

Эта онлайн-платформа создана для того, чтобы в едином месте можно было найти необходимую информацию и ресурсы, касающиеся усыновления и устройства детей в семейные формы воспитания:

- получить пошаговый алгоритм действий, чтобы принять ребенка в свою семью;

- узнать об усыновлении, семейных формах воспитания и патронате;

- воспользоваться "Линией заботы" и найти нужного эксперта;

- узнать об образовательном онлайн-курсе "Рожденные сердцем" для будущих усыновителей;

- познакомиться с историями детей и семей, уже имеющих опыт усыновления или воспитания в семейных формах.

Новая система обеспечит прозрачный и понятный механизм представления документов и прохождения обучения теми, кто решился усыновить ребенка, стать приемными родителями, опекунами и попечителями, а также патронатными воспитателями.

Онлайн-платформа должна способствовать реализации права каждого ребенка на то, чтобы расти в семейном окружении. В то же время она станет пошаговой дорожной картой для семей, желающих помочь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

"Люди, которые открыли свое сердце, чтобы взять ребенка в семью и поделиться с ним своей любовью, обладают большой смелостью. Наша платформа поддержит их на этом пути. Для будущих родителей это, прежде всего, путеводитель, который поможет узнать больше об усыновлении, опеке/попечительстве, как стать приемной семьей или взять на воспитание пять и больше детей и стать большой приемной семьей, или как стать патронатной семьей. Онлайн-платформа поможет потенциальным родителям стать ближе к ребенку и подготовить себя к родительству",- обратила внимание Оксана Жолнович.

Также на этой платформе открыт доступ к новому онлайн-курсу об усыновлении "Рожденные сердцем", который поможет разобраться во всех тонкостях, от юридических нюансов до психологической подготовки будущих родителей. Курс состоит из четырех модулей и содержит видео-лекции для тех, кто планирует принять в свою семью детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Обучение бесплатное и дает ответы на многочисленные вопросы тех, кто осознанно принимает такое важное решение, как усыновление ребенка. Онлайн-курс является дополнительным ресурсом, но не альтернативой обязательной подготовке кандидатов, которую они должны пройти в соответствии с законодательными требованиями.

Кого ждут в новых семьях

В целом, как выяснилось, украинцы не очень осведомлены в вопросах усыновления и семейных форм воспитания для детей, потерявших родителей.

"От 14 до 27% украинцев знают о семейных формах воспитания детей, таких как опека и попечительство, приемная семья и большая приемная семья или детский дом семейного типа. Немного больше - 42% - об усыновлении. А вот о патронате вообще известно только 5% нашего общества. Благодаря онлайн-платформе "Украина для каждого ребенка" мы хотим изменить ситуацию. Наша цель - рассказать, каким образом можно здесь и сейчас помочь ребенку, который по тем или иным причинам остался без попечения родителей. Чем больше общество будет об этом знать, тем больше возможностей будет у детей расти в семейном окружении",- объяснила глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова.

Подобные шаги Украины одобряют международные организации.

"ЮНИСЕФ поддерживает на каждом этапе нынешнюю реформу системы ухода и поддержки детей, направленную на то, чтобы каждый ребенок мог расти в заботливом семейном окружении, полностью реализовывал свой потенциал и имел счастливую и здоровую жизнь. Онлайн-платформа является одной из важных вех и ключевым инструментом внедрения этой реформы, и мы рады, что теперь она работает, способствуя скорейшему воссоединению семей и детей",- отметил руководитель представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мунир Мамедзаде.

В целом процесс усыновления в Украине для одной семьи в среднем длится около года. Большинство будущих родителей хотят усыновить ребенка в возрасте до 5 лет, в то время как преимущественно кандидаты на усыновление - дети-подростки. Более 10% детей, которые могут быть усыновлены - это дети с инвалидностью. Также, по правилам, при усыновлении запрещено разъединять братьев и сестер.

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