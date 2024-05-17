Некоторые категории осужденных граждан получили возможность мобилизоваться в ВСУ после вступления в действие закона, который 17 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. О решении главы государства свидетельствует карточка соответствующего нормативно-правового акта, опубликованного на портале Верховной Рады
Законопроект о мобилизации осужденных №11079-1 получил поддержку от народных депутатов 8 мая 2024 года. После этого закон просмотрели в комитете по правоохранительной деятельности и его подписал спикер Руслан Стефанчук. В итоге свою визу на документ наложил президент Зеленский, показано в карточке на сайте Рады.
- преступления против национальной безопасности;
- терроризм;
- убийство двух и более лиц;
- изнасилование;
- преступления против детей;
- дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, совершенное под действием алкоголя или наркотических веществ.
В закон прописана процедура, по которой осужденных могут взять в армию. Среди обязательных условий — согласие командира подразделения и прохождение военно-врачебной комиссии.
В министерстве юстиции сообщили количество осужденных, которые согласились стать бойцами ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение — около 4500 человек. Народный депутат Давид Арахамия, в свою очередь, предположил, что суммарное количество желающих — от 15 до 20 тыс.
Тем временем в Украине с 18 мая вступает в действие закон об усилении мобилизации, который поможет государству получить информацию о военнообязанных мужчинах. С 18 мая по 16 июля все мужчины призывного возраста должны обновить военные данные в территориальных центрах комплектования и для этого предусмотрено несколько путей. Предусмотрено, что можно лично прийти в ТЦК, воспользоваться услугами ЦНАП или установить приложение и сделать все необходимые манипуляции дистанционно.