Некоторые категории осужденных граждан получили возможность мобилизоваться в ВСУ после вступления в действие закона, который 17 мая подписал президент Украины Владимир Зеленский. О решении главы государства свидетельствует карточка соответствующего нормативно-правового акта, опубликованного на портале Верховной Рады

Законопроект о мобилизации осужденных №11079-1 получил поддержку от народных депутатов 8 мая 2024 года. После этого закон просмотрели в комитете по правоохранительной деятельности и его подписал спикер Руслан Стефанчук. В итоге свою визу на документ наложил президент Зеленский, показано в карточке на сайте Рады.

Закон о мобилизации осужденных — подпись Зеленского на документе Отметим, весной 2024 года группа из 35 депутатов инициировали законопроект о возможности мобилизации осужденных граждан Украины. Такие граждане получали право на условно-досрочное освобождение в случае, если заключат контракт на службу в ВСУ. Новация касается не всех осужденных. В частности, было запрещено мобилизовать людей, которых наказали за:

преступления против национальной безопасности;

терроризм;

убийство двух и более лиц;

изнасилование;

преступления против детей;

дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, совершенное под действием алкоголя или наркотических веществ.

В закон прописана процедура, по которой осужденных могут взять в армию. Среди обязательных условий — согласие командира подразделения и прохождение военно-врачебной комиссии.

В министерстве юстиции сообщили количество осужденных, которые согласились стать бойцами ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение — около 4500 человек. Народный депутат Давид Арахамия, в свою очередь, предположил, что суммарное количество желающих — от 15 до 20 тыс.

Тем временем в Украине с 18 мая вступает в действие закон об усилении мобилизации, который поможет государству получить информацию о военнообязанных мужчинах. С 18 мая по 16 июля все мужчины призывного возраста должны обновить военные данные в территориальных центрах комплектования и для этого предусмотрено несколько путей. Предусмотрено, что можно лично прийти в ТЦК, воспользоваться услугами ЦНАП или установить приложение и сделать все необходимые манипуляции дистанционно.