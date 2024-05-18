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Открытие аэропорта во Львове может помочь закрыть небо над Украиной. Об этом сказал сказал сказал председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий во время Национального туристического саммита во Львове, передает Интерфакс-Украина.
“Огромное спасибо украинскому туристическому сектору за веру в государство, за то, что инвестиции продолжаются. И мы верим, что после нашей победы Львов и Украина будут одной из основных туристических дестинаций (привлекательная для туристов географическая территория) на карте Европы”, — отметил Козицкий.
Он подчеркнул, что для ОГА важно открыть аэропорт.
“На каждой международной встрече мы акцентируем внимание на том, что открытие аэропорта — это, с одной стороны, закрытие неба над Украиной. С другой стороны, это огромная возможность для иностранного инвестора, иностранного туриста увидеть Украину. Это возможность для людей путешествовать и это возможность понять, что расстояние, например, от Львова до Лондона, почти такое же, как расстояние от Львова до Донецка”, — сказал он.
При этом Козицкий озвучил ряд вызовов, которые туристическая отрасль должна решать.
“Один из главных вызовов — это доступность. Сфера гостеприимства должна быть готова предоставлять услуги людям, которые имеют определенные особенности, людям с инвалидностью. И должны быть готовы принять их и их семьи”, — подчеркнул председатель ОГА.