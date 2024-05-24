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Сьогодні, 10:00
Божественна літургія у Свято-Миколаївському храмі с. Кулівча Білгород-Дністровського району
Категорія:
Новини
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Таїнство віри
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