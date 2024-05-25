Власти провалили коммуникацию по мобилизации, а работники ТЦК идут по пути наименьшего сопротивления, и чаще всего мобилизуют официально трудоустроенных рабочих предприятий. Это несправедливо по отношению к белому бизнесу.

Об этом заявил финансовый эксперт Сергей Фурса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Все эти истории с тем, что людей задерживают на улице - это ответ на слабую институциональную способность государства. Государства, которые не знают, сколько граждан, и где оно может их найти. Государства, не учитывающие кучу бизнесов, где люди работают в серую А приходить только к белому бизнесу было бы как раз не справедливо. по пути малейшего сопротивления и идет к тому же белому бизнесу чаще, чем ищет нигде не светящихся людей", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что мобилизация является проблемой для бизнеса, ведь нехватка рабочей силы – это ключевая проблема, наряду с безопасностью.

"Эта проблема была актуальна даже до полномасштабного вторжения из-за депопуляции и нехватки рабочей силы, и значительно усугубилась во время войны. Конечно будет проблемой и после. Поэтому уже сейчас стоит разрабатывать стратегию по привлечению мигрантов", - резюмировал Фурса.

Экономическое бронирование

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде рассматривается две модели экономического бронирования. По его словам, один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй – это квотное бронирование по отраслям.

В то же время, заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что идея экономического бронирования будет обсуждаться. Однако, по его словам, на столе сейчас нет законопроектов, которые предлагались бы в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе.

Источник РБК-Украина в Telegram.