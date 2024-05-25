В городе Рени в гараже, двое дельцов обустроили цех, в котором из спирта и красителей разливали суррогат в больших объемах. Фальсификат продавали через соцсети по всей территории Украины. Только во время отправки в отделении почты правоохранители изъяли 1 200 литров фальшивого «дорогого алкоголя».

В самом же цехе при обысках изъяли более полутора тысяч литров спирта, уже готовую продукцию, оборудование, тетрапаки, пустые бочки объемом от 50 до 100 литров и деньги. На изъятый товар, ориентировочная стоимость которого – 1 миллион 700 тысяч гривен – наложили арест.

Всю продукцию направили на экспертизу. Сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины.









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