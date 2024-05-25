Президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Минск. Беларусь стала второй после Китая страной, которую Путин посещает после недавней, уже пятой для него, инаугурации.
На повестке дня — вопросы экономического сотрудничества и безопасности.
Ожидается, что стороны обсудят вторую фазу совместных с белорусскими военными ядерных учений. Летом прошлого года Россия разместила в стране тактическое ядерное оружие.
На пресс-конференции не обошлось и без упоминания Украины. Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского закончилась и что возобновить переговоры с Киевом можно только "исходя из реалий на земле".