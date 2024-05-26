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Сьогодні, 10:00

Через дефіцит електроенергії цього року в Одесі працюватимуть не всі фонтани

Категорія: Новини / Події

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На балансе Коммунального предприятия «Сервисный центр» находится 27 фонтанов, расположенных по всему городу. В этом году после зимней спячки запланирована расконсервация и запуск 17 фонтанов. Об этом сообщает Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

Ежегодно весной первые фонтаны в Одессе начинают работать традиционно с 1 апреля, а закрывается сезон фонтанов примерно 1 ноября в зависимости от погодных условий. К настоящему времени уже радуют горожан красотой и свежестью 15 фонтанов, большинство из них расположены в центре города.

Коммунальщики планируют запустить еще два фонтана: в сквере Пале-Рояль и на Крымском бульваре. Кстати, фонтан на Крымском бульваре является самым большим фонтаном Одессы.

В департаменте городского хозяйства отмечают, что фонтан является энергозатратным объектом, а в условиях дефицита электроэнергии в стране, невозможно включить, как раньше, все фонтаны одновременно.


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