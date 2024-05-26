Европейская комиссия оштрафовала транснациональную кондитерскую компанию Mondelez на 337 миллионов евро за нарушения правил конкуренции. Mondelez владеет брендами шоколада Cadbury и Toblerone, а также печеньем Oreo и Chips Ahoy, крекерами Triscuit, и питательными батончиками Perfect Snacks.
В Брюсселе сочли, что компания препятствовала трансграничной торговле своей продукцией в Европейском союзе, поскольку это могло привести к снижению цен.
Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что дело касается цен на продукты, а это особенно важно для европейцев в период высокой инфляции.
Вестагер объявила, что расследование (речь идет о периоде с 2015 по 2019 г.) выявило 22 случая намеренного использования бизнес-практик, нарушающих европейские антимонопольные нормы. Компания, отмечают в Брюсселе, ограничивала действие своих дистрибьюторов территорией только одной страны ЕС, блокируя все попытки трансграничных поставок шоколада, чтобы иметь возможность продавать свою продукцию по более высокой цене на более дорогих рынках, например, в Бельгии, Люксембурге, Германии.