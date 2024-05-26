Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 12:00
Зрив Саміту у Швейцарії - Чаплига. Китай ВСТУПАЄТЬСЯ в гру, СВІТ РОЗДІЛИТЬСЯ!
Категорія:
Новини
/
Авторська колонка
Автор:
Александр ШЕЛЕСТ
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Ключове слово:
интервью
,
МЧаплыгой
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26-05-2024
Зрив Саміту у Швейцарії - Чаплига. Китай ВСТУПАЄТЬСЯ в гру, СВІТ РОЗДІЛИТЬСЯ!
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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