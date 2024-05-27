1:53 - Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил архипастырский визит в южные благочиния Одесской епархии. 19-го мая, в день памяти святых Жен-мироносиц, Его Высокопреосвященство в сослужении викариев архиепископа Болградского Сергия и епископа Тарутинского Алипия совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском Борисовском женском монастыре. 3:49 - 21-го мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение престола в Успенском храме села Кирнички Измаильского района.

5:30 - 22-го мая, в день памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил Свято-Николаевский храм в селе Кулевча Белгород-Днестровского района, где совершил праздничную Божественную литургию в честь престольного праздника. После Божественной литургии митрополит Агафангел и почетный гость праздника Генеральный консул Болгарии в Одессе Светослав Иванов возложили цветы к памятнику Кирилла и Мефодия на центральной площади Кулевчи.

7: 25 - По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, и по приглашению архиепископа Хмельницкого и Староконстантиновского Виктора, в город Хмельницкий прибыл ковчег со стопой святого апостола Андрея Первозванного из Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Накануне престольного праздника Свято-Николаевского собора состоялась встреча святыни и всенощное бдение с акафистом святителю Николаю и святому апостолу Андрею. Торжества возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви. По благословению митрополита Агафангела в торжествах принял участие викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор.

8:49 - В день святых Жен-мироносиц при храмах Одесской епархии состоялись детские праздники, на которых свое творчество представили воспитанники воскресных школ. Так, воскресная школа при Свято-Иверском Одесском мужском монастыре показала прихожанам представление, посвященное светлому празднику Пасхи. Декорации к спектаклю юные артисты также изготовили сами.

9:53 - Как часто мы слышим и говорим: «Этот сделал то-то худое, и за это ему будет наказание от Бога такое-то; а этот согрешил иначе и тоже будет от Бога наказан; а такому-то и вовсе прощения не будет». И выходит, по-нашему, что и никому прощения не будет. Так ли это на самом деле? Некоторая дева-постница затворила себя в темной келии и в ней постилась девятнадцать лет. Но, по наущению дьявола, однажды впала в смертный грех, К счастью, однако, она очень скоро опомнилась, умилилась душою и стала просить у Бога прощения. Покаяние ее настолько было глубоко, воздержание настолько сурово, что она забыла положительно все, кроме своего греха. Она со слезами молилась Богу и говорила: «Ты, Господи, есть Бог ведший, понесший наши грехи и всего мира бесчисленные злобы; Ты не хочешь смерти грешника; Ты не забываешь людей, стоящих на краю погибели; Ты всем хочешь спастись и в разум истины прийти. Поэтому и меня, погибающую, Твоим милосердием спаси и покажи и на мне Твою благостыню!» Так молилась она, и молитва ее была Богом услышана. Она предалась, ради получения себе прощения, великому воздержанию, страдала ради Господа тридцать лет и затем и милость от Него получила, и ее Бог простил. Об этом открыто было одному пресвитеру, и он всем говорил: «Девица своим покаянием угодила Богу более, нежели своим девством». Это все, заключает сказание, написано для того, чтобы мы не осуждали никого из согрешающих, ибо мы не знаем, как и кто истинно кается. Вот и эта блаженная дева сердце свое сокрушила и в смиренномудрии после греха провела всю остальную жизнь свою и поэтому, и ради своего покаяния, не унижена была от Владыки Христа. Отсюда ясно, что, осуждая других, мы тем восхищаем не нам, а Богу принадлежащее право судить их. Да и вообще, как нам судить наших ближних, когда мы сами, может быть, в тысячу раз грешнее их? Как нам осуждать, когда милосердие Божие к кающимся беспредельно? Как нам судить, когда во время нашего осуждения, может быть, Господь скажет нами осужденным: прощаю вам и то, и другое, и третье, и все прощаю? Да и как нам, наконец, судить, когда видим, что между нами и судом Господним лежит целая бездна? «Поэтому прежде времене ничтоже судите, дóндеже приидет Господь, Иже в свете приведет тайная тмы, и объявит советы сердечные: и тогда похвала комуждо будет от Бога (1Кор. 4, 5). Аминь.