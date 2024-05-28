Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт по технологиям и советам Lifehacker.

Всегда держите карту в направлении на север

Карты Google имеют тенденцию указывать карту в том направлении, в котором вы смотрите. Например, если вы смотрите на юг, вы увидите юг в верхней части экрана. Это привычно для некоторых людей, но может привести других в замешательство.

Если вы предпочитаете всегда держать север вверху экрана, вы можете перейти в настройки Google Maps, далее "Навигация" и включить параметр "Ориентация на север".

Проверьте настройки навигации

Слишком многие люди оказывались в затруднительном положении или задерживались, потому что не перепроверили изменения, которые могли внести в свои настройки навигации.

Например, вы могли ранее попросить Google Maps избегать платных дорог во время поездки и забыть об этом. На следующей поездке приложение запомнит эту настройку и может отправить вас по более длинным или менее безопасным маршрутам (в зависимости от вашего местоположения).

В некоторых регионах выбор нестандартного маршрута может оказаться фатальной ошибкой. Именно поэтому лучше всего пересматривать настройки навигации перед каждой длинной поездкой, особенно если вы находитесь в незнакомом месте.

Перед началом путешествия нажмите на значок профиля в Google Maps и перейдите в Настройки, затем "Навигация". В разделе "Параметры маршрута" убедитесь, что выбраны нужные вам настройки. Обычно вы не захотите избегать автомагистралей или платных дорог, поэтому лучше периодически проверять эти настройки.

Улучшите указания для пешеходов

Когда вы идете пешком, Google Maps по умолчанию отправляет мало звуковых уведомлений. Вы можете вручную настроить приложение так, чтобы оно отправляло больше уведомлений, и вам не приходилось постоянно смотреть на телефон для навигации. Перейдите в настройки Google Maps, затем в "Навигация", прокрутите вниз и включите "Подробные голосовые инструкции".

Сделайте параметры доступности более заметными

Многие люди нуждаются в понятной информации, чтобы она была легко доступна в Google Maps. Ведь недостаточные функции доступности могут сделать местоположение непригодным для некоторых людей.

Хотя Google Maps в целом достаточно хорошо отображает информацию о доступности, вы можете внести небольшие изменения, которые явно выделят эту информацию в каждом списке.

Перейдите в Настройки, затем в "Доступность" и включите опцию "Доступные места".

Стоит помнить, что информация о доступности в Google Maps не всегда может быть точной, поэтому всегда лучше позвонить заранее и уточнить, имеются ли на месте необходимые для вас удобства.

Просмотрите свой контент на Google Maps

Современное приложение Google Maps не существует в отдельной изоляции. Он имеет доступ к множеству данных из учетной записи Google, таких как ваши фотографии, история местоположений и другие сервисы Google.

В приложении есть страница в настройках, которая позволяет вам просматривать, как эти данные отображаются на Google Maps. Перейдите в настройки Google Maps, затем "Личные данные", чтобы управлять тем, что приложение может отображать в вашем профиле. Это может быть полезно, если вы часто оставляете отзывы.

Приостановка истории местоположений

Если вы предпочитаете не разрешать Google Maps отслеживать вашу историю местоположений, нажмите на значок профиля и перейдите в "Личные данные". Нажмите на "История местоположений", чтобы перейти к настройкам активности. Затем нажмите кнопку "Отключить" рядом с "История местоположений", чтобы прекратить запись вашего местоположения в Google Maps.

Вы также можете нажать "Управление активностью", чтобы просмотреть все ранее сохраненные местоположения и удалить их. В качестве альтернативы вы можете оставить включенной «Историю местоположений» и нажать "Автоудаление", чтобы Google удалил эти данные после трех месяцев.

Режим инкогнито

По умолчанию Google Maps будет сохранять ваши запросы и данные о местоположении, если вы не попросите его обратное. Использование режима инкогнито - быстрый способ остановить часть этого отслеживания. Нажмите на значок профиля и выберите "Включить режим инкогнито".

Запретите запись ваших поисков Google Maps

Каждый раз, когда вы используете Google Maps для поиска чего-либо, вы можете видеть список ваших последних запросов под полем поиска. Если это вас беспокоит, отключите историю поиска. Для этого перейдите в Настройки аккаунта, затем в "История" и отключите "Историю приложений и веб-поиска" на устройстве.

Избавьтесь от нежелательных уведомлений

Никто не любит постоянно получать ненужные оповещения на телефон. Google Maps позволяет настраивать типы уведомлений, которые вы получаете, что отлично подходит для сохранения нужных оповещений и устранения спама. Вы можете убрать это, перейдя в Настройки, далее "Уведомления" и отключить те функции, которые вам не нужны.

Загрузка карт для использования офлайн

Хотя большинство из нас живут в местах с достаточно хорошим интернет-соединением, наши путешествия могут занести нас в удаленные места с менее развитой инфраструктурой.

Если вы планируете поездку в сельскую местность, полезно загрузить карты для использования офлайн. Они не будут содержать точные данные о текущей ситуации на дорогах, к которым вы привыкли, но это все же лучше, чем теряться в местности без сотовой связи.

Для загрузки карт нажмите на значок профиля в Google Maps и выберите "Офлайн-карты". Затем нажмите "Выбрать свою карту", и вы увидите уменьшенную карту местности, где находитесь. Просто переместите синий прямоугольник над областью, которую собираетесь посетить, и затем нажмите "Загрузить".

Перед скачиванием Google Maps сообщит вам, сколько места займут загруженные карты на вашем смартфоне. Вы сможете использовать офлайн-карты в течение 30 дней с момента их загрузки.

Планирование маршрутов с несколькими остановками

Для долгих поездок Google Maps позволяет добавлять остановки в ваш маршрут. Обычно приложение показывает самый быстрый маршрут между двумя пунктами, но если вы планируете посетить несколько других мест по пути, добавление их в маршрут поможет получить более реалистичное время прибытия.

Сначала откройте Google Maps и постройте маршрут. Затем нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Добавить остановку". Это позволит вам добавить еще одно местоположение. Вы также можете перетащить иконку с тремя горизонтальными линиями рядом с каждой остановкой, чтобы изменить порядок остановок на вашем маршруте.

Установка напоминания о времени отправления

Google Maps также может отправлять вам уведомление ближе к тому времени, когда вам следует отправиться, чтобы прибыть вовремя в пункт назначения. Введите место отправления и назначения в Google Maps, затем нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Установить напоминание о времени отправления".

Вы можете выбрать время отправки в разделе "Отправиться в" и нажать "Готово". Google Maps вышлет вам уведомление в выбранное вами время.

В качестве альтернативы вы можете перейти на вкладку "Прибыть к", выбрать время, когда вы хотите приехать в пункт назначения, и Google Maps сам определит подходящее время отправления, чтобы вы успели вовремя, отправив напоминание соответственно.

Изменение значка транспортного средства

Во время вашего путешествия вы можете быстро добавить маленький, но веселый элемент в Google Maps. По умолчанию значок транспортного средства представляет собой синюю стрелку, но если нажать на эту стрелку, вы увидите и другие варианты значков. Выберите тот, который вам нравится, и готово.

Сообщите Google Maps, какие разъемы для EV вы используете

Владельцам электромобилей приходится сталкиваться с несколькими стандартами зарядных разъемов, и иногда бывает неудобно находить подходящие зарядные станции для вашего автомобиля. Вы можете решить эту проблему, сообщив Google Maps, какие типы разъемов для зарядки использует ваш EV.

При поиске зарядных станций приложение будет выделять те, которые совместимы с разъемами вашего автомобиля. Чтобы включить эту функцию в Google Maps, перейдите в Настройки, затем "Настройки электромобиля" и "Ваши штепсели".

Настройка опций общественного транспорта

При вводе пункта назначения в Google Maps вы также увидите маленькую иконку поезда под ним. Нажатие на нее позволит вам проверить расписание общественного транспорта и доступные маршруты для вашего путешествия.

Эта функция довольно точна во многих местах, но здесь особенность заключается в настройке этой опции. Чтобы увидеть эти настройки, нажмите кнопку "Параметры", которая появляется при выборе общественного транспорта.

Здесь вы можете сортировать результаты по полезным фильтрам, таким как "Доступ для инвалидов-колясочников" и "Лучшая цена", помимо предпочитаемых видов общественного транспорта.

Отключение автовоспроизведения видео

Иногда Google Maps показывает видеопревью для определенных мест. Они начинают воспроизводиться автоматически, но если вы хотите отключить это, перейдите в Настройки, затем "Настройки видео" и отключите опцию "Разрешить автовоспроизведение".

Поделитесь своим местоположением в реальном времени

Google Maps также позволяет вам делиться своим местоположением с другими в реальном времени. Это может показаться немного навязчивым, но может быть полезной функцией безопасности. Например, если вам не по себе, вы можете разрешить близким друзьям или членам семьи отслеживать ваше местоположение на некоторое время.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите на иконку профиля в Google Maps и выберите " Показывать, где я". Когда вы захотите начать передачу местоположения, нажмите "Поделиться местоположением", а затем выберите "На 1 час", чтобы настроить, как долго вы хотите делиться своим местоположением.

Наконец, вы можете выбрать один из своих контактов из списка или нажать "Дополнительные параметры", чтобы отправить ссылку на ваше местоположение в реальном времени через другие приложения.

Узнайте больше о местных бизнесах

Если вы не уверены, обладает ли местный бизнес всеми удобствами, которые вам нужны, найдите его в Google Maps, смахните вправо под его названием и затем нажмите вкладку "Описание".

Здесь перечислено много полезной информации, такой как доступность для инвалидных колясок или информация о владельцах бизнеса.