Кабинет министров определил объекты, которые будут обеспечивать электроснабжением в приоритетном порядке. Среди них, в частности, территориальные центры комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Согласно постановлению Кабмина, приоритетными в вопросе электроснабжения считаются: объекты критической инфраструктуры, топливно-энергетического сектора и системы жизнеобеспечения;

заведения здравоохранения;

военные части;

территориальные центры комплектования и соцподдержки;

предприятия оборонного комплекса;

предприятия железнодорожного транспорта;

предприятия, которые важны для обеспечения продовольственной, экономической или энергетической безопасности страны;

предприятия с непрерывным циклом производства;

электронные коммуникационные сети;

Верховная рада;

Кабмин;

центральные органы исполнительной власти;

правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, Службы безопасности, объекты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям). Перечни критически важных объектов должны утверждать областные военные администрации или Киевская городская военная администрация. Перед этим обязательными являются консультации с органами местного самоуправления и операторами систем распределения.