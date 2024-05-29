сообщает местное информагентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские военные. Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом через междукорейскую границу. Об этом в среду, 29 мая,местное информагентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские военные.

К шарам были прикреплены пластиковые бутылки, батареи и детали обуви. Шары начали пересекать границу с вечера вторника 28 мая и упали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на генштаб в Сеуле.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. (Мы) строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и пошлости", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Сеула.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи, с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране, достигнув даже юго-восточной провинции Южный Кенсан.

В пакетах, привязанных к шарам, были пластиковые бутылки, батарейки, части обуви и даже навоз.

КНДР анонсировала запуск воздушных мусорных шаров после того, как на территории страны распространили агитационные материалы из Южной Кореи.

В течение многих лет люди, которым удалось сбежать из Северной Кореи в Южную, отправляли в КНДР воздушные шары, внутри которых были открытки с критикой Ким Чен Ына, а также USB-флешки с запрещенными в КНДР клипами кей-поп-исполнителей (корейская поп-музыка).