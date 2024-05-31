Количество украинцев, живущих в бедности, выросло на 1,8 миллиона с 2020 года, что составляет около 29% населения, поскольку вторжение РФ продолжает разрушать экономику страны.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет Reuters.

По словам Арупа Банерджи, регионального директора Всемирного банка по делам Восточной Европы, ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий по возрасту и зарплат учителям, врачам и другим.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не перенаправляли ресурсы, специально предназначенные для этих социальных расходов, то в бедности было бы на три миллиона больше людей", - сказал он в интервью агентству Reuters.

В отчете Всемирного банка, который основывается на ежемесячных телефонных опросах до 2 000 домохозяйств, подсчитано, что в прошлом году около 9 миллионов украинцев жили в бедности. Общее количество населения страны сейчас оценивается примерно в 32 миллиона.

Рост бедности обусловлен снижением уровня занятости: более пятой части взрослого населения, которое работало до войны, потеряло работу, говорится в докладе.

В докладе отмечается, что почти четверть опрошенных украинцев не имели достаточно денег, чтобы купить еду в определенный момент в июне 2023 года, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность во второй половине года.

Напомним:

Вследствие войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится.

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