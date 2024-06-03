Решение Кабмина, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий, росту безработицы и экономическому коллапсу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.
По его словам, импортной электроэнергии не хватит на все предприятия, а дефицит повлечет за собой рост цен в разы.
По его мнению, это решение приведет только к ухудшению экономической ситуации и потере поставок ВСУ.
Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.
Бизнес выступил против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать.