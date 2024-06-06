По состоянию на сейчас Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя, пишет УНИАН со ссылкой на Financial Times.
В издании говорится, что ракетные и беспилотные атаки РФ в течение последних месяцев заставили энергетические компании ввести общенациональные отключения, одновременно пытаясь устранить повреждения и найти альтернативные источники поставок электроэнергии.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, последняя атака, которая состоялась 1 июня, нанесла значительный ущерб энергетическим объектам в пяти регионах.
Кроме того, два украинских чиновника на условиях анонимности заявили, что в результате субботнего обстрела было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была серьезно повреждена. Также они призвали украинцев готовиться к новой жизни "в темноте и холоде".
Повышение тарифов на электроэнергию - что известно
На фоне массированных атак на энергетическую инфраструктуру 31 мая правительство повысило тариф на электроэнергию для всех украинцев. Гражданам объяснили, что такой шаг необходим для того, чтобы сохранить систему и не остаться без света. Так, с 1 июня стоимость света выросла до 4,32 грн/кВт-час.
Также украинцев предупредили, что следующей зимой возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки. Член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что повышение тарифа на электроэнергию не даст возможности избежать блэкаутов.