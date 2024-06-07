1:05 - Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский принял участие в рабочей встрече, посвященной восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора, пострадавшего от ракетной атаки в прошлом году. Встреча состоялась в одесской мэрии.

1:59 - В день 100-летия преставления святого праведного Ионы, Одесского чудотворца, 30-го мая, архиепископ Южненский Диодор в сослужении архиепископа Болградского Сергия и духовенства Одессы совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.

3:53 - На новой неделе, 7-го июня, Церковь празднует день памяти еще одного выдающегося ревнителя Православия - святителя Иннокентия Одесского. Архиепископ Иннокентий всегда отдавал себя на служение Богу и ближним. Его называли Златоустом за особый дар проповедника. Святитель оставил много научно-литературных и богословско-исторических трудов. Кроме того, им были составлены многочисленные акафисты, в частности, Божественным Страстям Христовым, Покрову Пресвятой Богородицы, Архистратигу Михаилу.

7:17 - В Одесской духовной семинарии прошла экзаменационная сессия. Преподавательская комиссия под председательством ректора протоиерея Димитрия Яковенко приняла у воспитанников экзамены, также выпускники защитили свои письменные работы на соискание степени бакалавра богословия.

9:06 - 23-го мая при Иерусалимском храме Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря состоялось торжественное открытие 30-го юбилейного Международного конкурса детского творчества «Пасхальное сияние».

10:25 - Стены Спасо-Преображенского кафедрального собора почти восстановлены, об этом рассказали в соборе. Работы по общему восстановлению святыни Юга Украины продолжаются и предстоит сделать еще немало.

11:46 - Как улитка оставляет свою слизь на роскошных цветах, так неблагодарные люди портят данные им от Бога дары. Люди желают того, чего у них нет и пренебрегают тем, что есть. Как израильтяне в пустыне, они отвращаются от манны небесной и желают мяса. Своей неблагодарностью они, подобно улитке кладут пятно на дары Божии и оскорбляют Подателя. Но, расточая свое имущество и свои таланты в роскошной и плотоугодной жизни, люди наносят еще больший вред дарам Божьим, чем улитка - садовым цветам. Они портят источник, из которого пьют. Ящерицы, улитки и мыши причислены Моисеем к нечистым животным, потому что они портят то, что едят. Подобны им неблагодарные и расточительные люди. «Да исчезнут, как распускающаяся улитка» (Пс.57,9), - вот что сказал пророк Давид о подобных нечестивцах. Слишком короткая одежда не покрывает нашей наготы, а слишком длинная мешает ходить. Бог дал нам то, что нам к лицу, и не нам поправлять Его дело. Не овцы выбирают пастбище, но пастух. Христианин должен быть доволен своим жребием. Излишек даров также тягостен, как и недостаток их. «Довольно» - вот золотое слово; Бог лучше нас знает положение, соответствующее этому слову. Разве мы не видим, как богатство препятствует хождению в Истине и как бедность облегчает следование за Христом? Тяжело идти по тесному пути Евангелия в длинной одежде, да еще с грузом забот на плечах!