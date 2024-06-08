



00:00 Трения Байдена и Зеленского 1:54 Короля играет свита 3:23 Под ковёрные игры 4:09 Война ЕС и России. На Западе нет плана, чтобы Украина выиграла 6:28 Раздробленная Европа 8:03 Самый долгий период без войны 9:13 Гражданская война или внешний враг 12:00 Иллюзия ядерного сдерживание 14:55 Стреляют НЕ В ЭЛИТЫ 15:44 Все как в Брате-2 16:15 Война, чтобы очистить территорию от населения 18:15 Ответ на ядерный удар 19:02 Зачем истреблять население? 22:09 Капитализм ЗАКОНЧИЛСЯ. Переход 100 лет 23:55 Война не объявлена 25:20 Не тот Саммит. Контра Китая 27:50 Война подрывает Китай 29:25 Суэцкий канал: селитра или хуситы 32:05 Кризис УЖЕ пришел! Дальше обвал 33:30 Последствия перемирия 35:30 Южный Вьетнам или Южная Корея 36:30 Правителей меняют вместе с Белым домом 38:10 Украине НУЖНО перемирие 39:30 Финляндизация - ЛУЧШЕЕ решение 42:30 Беды тыла и фронт 44:50 Больше миллиона ПОГИБШИХ 47:20 Насильственная мобилизация 48:50 На стоны украинцев всем ПЛЕВАТЬ! 50:05 Организующей силы НЕТ 51:30 Для россиян эта война, как АТО для украинцев 52:10 Ялта-2 или Новый Тегеран 53:40 Все решат ВЕЛИКИЕ страны 57:15 Смерть за ЭЛИТУ 58:45 Национальная идея 59:55 Психология ТЮРЬМЫ 1:00:45 Проигравшие жили лучше 1:02:20 Кровь, пот и слезы лет на сто 1:03:15 Раскулачат ВСЕХ