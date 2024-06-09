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Сьогодні, 16:00

Україну на олімпіаді у Китаї представлятиме школяр з Одеси

Категорія: Новини / Наука та освіта

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Артем Пастощук - победитель множества олимпиад по различным дисциплинам, как городских, областных та и всеукраинских.

Международная олимпиада по наукам о Земле, которая состоится в Китае – это шанс продемонстрировать свои знания, узнать много нового и конечно же пообщаться с молодыми интеллектуалами из разных стран. А еще, говорит Артем – это возможность получить новые знания, по наукам, которые не входят в основной курс школьной программы.

Артем  – гордость лицея, Одессы, Украины. За такими талантливыми детьми, которые стремятся развивать науку – будущее. 

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