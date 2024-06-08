ГБР совместно с СБУ разоблачили в Одессе должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах и при обысках нашли и изъяли у них имущества на почти 150 миллионов гривен.

ГБР совместно с СБУ разоблачили начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину содействие во избежание депортации. За 20 тыс. долларов США чиновники готовы были помочь уроженцу Молдовы, который сейчас находится в Украине. У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация. Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. В свою очередь чиновники обещали подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью.

Фигурантам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Чиновникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления – 70 млн грн, сотруднику – 7 млн грн.

По месту работы и жительства должностных лиц проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн, сообщили в ГБР.

Следствие продолжается.