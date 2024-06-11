передает пресс-служба ГУР. Условия прохождения иностранцами военной службы в Украине содержат норму о расторжении контракта, который они подписывают с Министерством обороны. Об этом сообщил начальник штаба Международного легиона Главного управления разведки с позывным Шеф,пресс-служба ГУР.

"Это хороший бонус, что они подписывают контракт, но не обязаны здесь пробыть год, два, три или пять лет. Он побыл несколько месяцев, увидел, что происходит. Возможно, ему нужно время: остановиться, переоценить, понять, почему он не готов, какие надо навыки, знания получить. Или он готов их приобретать здесь, в бою", - рассказал он.

Изменения в закон о мобилизации, вступившие в силу 18 мая, предполагают, что иностранцы могут расторгнуть контракт только после шести месяцев непрерывной службы.

По словам Шефа, для вступления в ряды военной разведки иностранцы сначала регистрируются на сайте, заполняют анкету, сообщают о своем опыте и навыках:

"Кто-то из них воевал в Сирии, кто-то в Ираке, кто-то в Афганистане и так далее. У нас есть наш опыт... Мы стремимся к лучшему: к НАТО, к тем подразделениям, которые применяют правильную методику управления и ведения боя. Впрочем, на руководящих ступенях в любом случае должны быть украинцы с хорошим знанием иностранного языка и боевым опытом", - отметил он.

Далее отдел рекрутинга изучает предоставленную иностранцами информацию и представляет их кандидатуры в боевой отряд. После этого отделом рекрутинга делается обращение к иностранцу и - он приезжает в Украину. Его сопровождают, он подписывает контракт и вступает в ряды ВСУ.

регулирующий получение гражданства добровольцам. Напомним, 9 мая Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект,