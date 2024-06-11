Власти США сняли запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США, передает "Радио Свобода".

Теперь бригада "Азов", которая в 2015 году вошла в состав Национальной гвардии Украины, будет иметь доступ к военной помощи от США, как и любое другое подразделение.

"Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла проверку на соответствие закону Лихи, проводимую Государственным департаментом США", – говорится в заявлении.

"Закон Лихи", названный в честь бывшего сенатора Патрика Лихи, запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, замеченным в серьезных нарушениях прав человека. Госдепартамент заявил, что не нашёл "никаких доказательств" таких нарушений.

Представитель Госдепартамента при этом не стал уточнять, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение военнослужащих "Азова".

В пресс-службе "Азова" подтвердили снятие запрета на поставку воинскому подразделению американского оружия.

The Washington Post отмечает, что в 2015 году "Азову" запретили использовать американское оружие, поскольку американские чиновники сочли, что некоторые из основателей батальона якобы придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а сотрудники ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарного права.

В Кремле крайне негативно оценивают снятие запрета властями США на поставки оружия украинскому батальону "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в очередной раз обвинив Вашингтон в "заигрывании с неонацистами" в попытках подавить Россию.

Напомним, что полк "Азов" был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов.

Сейчас "Азов" – это официальное подразделение Национальной гвардии Украины, бойцы которого весной 2022 года на протяжении почти двух месяцев держали оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. В мае защитники "Азовстали" – больше тысячи человек — сдались в плен. Позже часть из них вернулись в Украину в результате обмена военнопленными.

В августе 2022 года Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его. Также "Азов" регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне.