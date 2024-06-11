Если Китай вторгнется на Тайвань, он может столкнуться с целой армией беспилотников. Такой план озвучил адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США. Как пишет Фокус, об этом сообщает Washington post.

План предполагает запуск тысяч беспилотных систем: надводных, подводных, воздушных дронов для борьбы с китайскими вооруженными силами, как только они начнут пересекать Тайваньский пролив. Беспилотники будут задействованы в качестве первой линии обороны.

"Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный Ад, используя ряд засекреченных возможностей, — сказал Папаро. — Я могу на месяц сделать их жизнь совершенно невыносимой, что даст мне время для всего остального".

Такая стратегия потребует крупных инвестиций в дешевые и надежные дроны, что США и сделали в рамках инициативы Replicator. В прошлом году Министерство обороны официально объявило о программе, которая представляет собой долгосрочный план по развертыванию тысяч автономных систем.

Еще в марте заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон намерен в этом финансовом году потратить 1 млрд долларов на Replicator. По словам Хикс, программа Replicator нацелена на противодействие Китаю. Она сказала, что армии США потребуется больше кораблей, больше ракет, больше людей.

Предыдущий командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США заявил в прошлом году, что беспилотные возможности США станут асимметричным преимуществом, пишет Business Insider. Он сказал, что оперативные концепции, над которыми работают американские военные, помогут усилить преимущества Америки на этом театре военных действий, добавив, что новая стратегия носит название Hellscape, что можно перевести как "адский пейзаж" или "адская сцена".

Заявления Папаро о стратегии "Адский пейзаж" последовали сразу за масштабными военными учениями НОАК вокруг Тайваня, в ходе которых они окружили остров и продемонстрировали возможности разных сил действовать сообща.

Эти учения продемонстрировали Тайваню и США, как быстро и легко Китай может применить блокаду. После завершения учений Папаро сказал, что все это выглядело.

"Мы наблюдали за этим. Мы приняли к сведению. Мы извлекли из этого уроки. И они помогли нам подготовиться к будущему", — подчеркнул адмирал.