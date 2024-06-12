Отметим, что работники одесской экстренки уже многие месяцы пытались добиться какой-то ясности в вопросе того – подпадают они под мобилизацию или нет. Представители службы 101 в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили «бронь». Однако их одесские коллеги долгое время оставались в неведении и получали лишь расплывчатые обещания от руководства о том, что о них позаботятся.

Бригада медиков одесской скорой помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась заперта внутри военными, которые пожелали немедленно мобилизовать их в армию. Как сообщает корреспондент «Думской» , спустя несколько часов фельдшеров все-таки выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста. В это время произошло несколько потасовок между медиками и военными, которые разнимала полиция. Один из фельдшеров рассказал «Думской», что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

После вступления в силу нового Закона о мобилизации, несколько одесских фельдшеров по просьбе руководства пошли в военкоматы обновлять данные и… благополучно получили повестки и в кратчайшие сроки пополнили ряды Сил обороны. Это, по мнению медиков, крайне несправедливо, учитывая, что полицейские, спасатели, энергетики получили «бронь».

Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения им бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали назад.

Утром 11 июня на станции скорой помощи в Валиховском переулке состоялся общий сбор сотрудников, где эту тему снова на повышенных тонах обсуждали с руководительницей областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светланой Изосимовой. Никаких обнадеживающих результатов медики не добились.

«Руководство нас просто бросило на произвол судьбы. Люди чувствуют несправедливость и реальную опасность для своего будущего. Многие опасаются выходить на работу, берут неоплачиваемые отпуска, пытаются «залечь на дно». Если ситуация не улучшится – пойдет шквал увольнений. По факту, идет разрушение структуры городской скорой помощи. Мы полгода слышали обещания, что нам обеспечат условия для нормальной работы. Мы выезжаем спасать людей! Мой коллега погиб от российской ракеты во время недавнего удара по санаторию – он первым приехал на помощь раненым и попал под повторный обстрел. Чем мы хуже работников других экстренных служб!?» — говорит наш собеседник.

Добавим, что за последние месяцы уже около 20 сотрудников одесской экстренки были мобилизованы, причем зачастую путем обмана. Например, иногда руководство посылало их в ТЦК якобы, чтобы просто обновить данные, а в итоге они получали повестки в боевые части и в тот же день уезжали в учебные центры.