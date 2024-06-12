Суд присяжных признал сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, виновным в том, что он солгал относительно употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

Присяжные в суде в штате Делавэр совещались во вторник три часа и решили признать Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.

Как передает Би-Би-Си, суть предъявленного 54-летнему Байдену-младшему обвинения состоит в том, что он в 2018 году, будучи наркозависимым (он употреблял крэк), скрыл это при покупке пистолета.

«То, что Хантер Байден признан виновным во лжи об употреблении наркотиков при подаче заявления на лицензию на оружие вряд ли повлияет на ход президентской кампании и на то, как американцы проголосуют на ноябрьских выборах […] Но обвинительный вердикт наверняка станет тяжелым личным ударом для президента США», — считает обозреватель Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

После оглашения вердикта судья сказал лишь, что приговор может быть вынесен в течение 120 дней, и конкретную дату не назначил.

Байдену теоретически грозят до 25 лет тюрьмы, но на практике, по мнению юристов, если он и будет отправлен в тюрьму, то вряд ли больше, чем на пару лет.

Как поясняет профессор Юридического колледжа Южного Техаса Дрю Стивенсон, по самому серьезному из обвинений — в том, что он владел оружием, будучи потребителем запрещенных наркотиков — максимальное наказание составляет 10 лет, но по его, профессора Стивенсона, наблюдениям, по этой статье реальный назначенный срок не превышал пяти лет, и его получили только семь человек, действительно опасные преступники.

Что касается ложных данных в анкете на оружие, то реальных сроков по такому обвинению профессор Стивенсон вообще не помнит.

Обозреватель Би-би-си Энтони Зукер напоминает, что в сентябре Байдену-младшему предстоит суд по потенциально значительно более важному в политическом смысле делу — об уходе от налогов с доходов в 1,5 млн долларов.

«Этот процесс, который начнется за пару месяцев до выборов, может быть, будет не таким эмоциональным, как тот, что прошел в делавэрском суде, но зарубежные сделки Хантера и его финансовые связи с отцом являются предметом пристального внимания со стороны оппонентов Байдена, республиканцев. С наркозависимостью и ее последствиями соприкасались в жизни многие американцы. Но вот подозрения в финансовой непорядочности и налоговом мошенничестве могут вызвать у голосующей американской общественности меньше сочувствия», — поясняет Зуркер.

Президент Джо Байден после оглашения вердикта по делу сына выпустил заявление, в котором еще раз заверил, что примет любое решение суда.

Президент имеет право помиловать сына, но он уже заявлял, что не станет этого делать, хотя и ни в коем случае не отрекается от Хантера и поддерживает его.