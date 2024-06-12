Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично выступил в немецком Бундестаге, пытаясь заручится поддержкой борьбы украинцев за свой суверенитет, против российской агрессии. "Германия на нашей стороне в наших страданиях и боли", провозгласил Зеленский под аплодисменты депутатов. Однако, среди аплодирующих не было депутатов от фракций двух пророссийских партий правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и умеренно левого Союза Сары Вагенкнехт (ССВ), обращает внимание издание Politico.

Первое личное выступление в Бундестаге президента Украины Владимира Зеленского должно было привлечь внимание к конференции по восстановлению страны, которую в настоящее время разрушает Россия. Но главной теме пришлось конкурировать со скандальным демаршем – уходом из зала представителей двух партий, пишет "Немецкая волна".

АдГ и ССВ имеют репутацию "друзей Путина", но прикрываются лозунгами за мир, отмечает автор публикации. Мол, Украина хоть и жертва нападения России, но не хочет договариваться с Москвой, готова втянуть Запад в третью мировую войну, а потому не стоит ее больше поддерживать, в первую очередь – оружием.

Именно под такими лозунгами обе оппозиционные партии добились успеха на выборах в парламент Евросоюза.

Демарш во время выступления Зеленского – первый такой случай в Бундестаге. Ранее, в 2022 году, президент Украины выступал здесь по видеосвязи. Подобный опыт был у Зеленского и в 2023 году в Австрии, когда местная Партия свободы, близкая по идеологии к немецкой АдГ, бойкотировала обращение президента воюющей Украины к депутатам австрийского парламента.

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