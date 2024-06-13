 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 10:00

Привіт "нова Угорщина"! Німеччина заблокувала нові антиросійські санкції

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Об этом сообщает германское информагентство ДПА со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. По их данным, правительство ФРГ блокирует переговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России. Озабоченность Берлина стала главной причиной того, почему новый пакет санкций до сих пор не принят.

Один из чиновников ЕС, на условиях конфиденциальности, заявил, что в последнее время складывается ощущение, будто Германия — новая Венгрия. Ранее Будапешт неоднократно тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне Евросоюза.


Источник: BILD




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 