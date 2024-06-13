Об этом сообщает германское информагентство ДПА со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. По их данным, правительство ФРГ блокирует переговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России. Озабоченность Берлина стала главной причиной того, почему новый пакет санкций до сих пор не принят.

Один из чиновников ЕС, на условиях конфиденциальности, заявил, что в последнее время складывается ощущение, будто Германия — новая Венгрия. Ранее Будапешт неоднократно тормозил принятие новых антироссийских санкций на уровне Евросоюза.





Источник: BILD