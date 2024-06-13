Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг поддерживает, чтобы Украина нанесла удары по территории Российской Федерации из истребителей F-16, когда они прибудут в Украину.

Как передает УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе в начале встречи министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, у него спросили, будет ли до конца лета подготовлено достаточное количество украинских пилотов для F-16 и надо ли предоставить разрешение на нанесение ударов по территории России с этих самолетов.

Как сказал Столтенберг, союзники Альянса упорно работают вместе с Украиной по подготовке пилотов и технического персонала, чтобы иметь возможность поддерживать техническое обслуживание.

"Они упорно работают, чтобы сделать это как можно скорее. Я буду осторожным в назывании каких-либо конкретных сроков. Но это большое дело. Прилагается много усилий", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил, что работают учебные центры, в том числе в Румынии.

Он уверяет, что все делается максимально быстро, но это не станет функциональным, пока не будет безопасности и защиты.

В то же время, по его словам, разные союзники ввели различные ограничения на применение их вооружения, но он приветствует тот факт, что некоторые союзники ослабили ограничения для поражения военных объектов на территории РФ.

"Мы должны понимать, что происходит. Это агрессивная война. Россия напала на Украину. И это вопиющее нарушение международного права. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, и право на самооборону также включает нанесение ударов по законным военным целям на территории агрессора, России. Если бы они не были способны этого делать, тогда мы бы просили их пытаться оборонять себя, отстаивать право на самооборону с одной рукой, связанной за спиной", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что самооборона - это не эскалация, а право, закрепленное в Уставе ООН.

"Мы имеем право помочь Украине отстоять право, и, делая это, союзники не становятся стороной конфликта", - уточнил Столтенберг.